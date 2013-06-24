18 березня розпочалася реєстрація на курс Google AI Essentials на платформі Coursera. У першій хвилі навчання 2500 українців отримають змогу безплатно опанувати навички роботи зі штучним інтелектом (ШІ) та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Проєкт реалізують у межах співпраці Google Україна з Міністерством економіки. Навчання відбуватиметься через п’ять організацій: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки (KSE) та ГО «Дівчата».

«Ми вдячні Google за співпрацю та нагоду для українців здобути навички роботи із ШІ. Особливо важливо, що пріоритет у доступі до навчання отримають ветерани і ветеранки. Також серед пріоритетних категорій — жінки, які прагнуть почати користуватися ШІ, щоб розвивати кар’єру та підвищувати свою продуктивність. Це важливий внесок у посилення ролі жінок і стимулювання жіночого лідерства», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Мінекономіки.