18 березня стартувала реєстрація на курс Google AI Essentials на платформі Coursera. У першій хвилі навчання 2500 українців отримають можливість безплатно опанувати навички роботи зі штучним інтелектом (ШІ) та навчитися застосовувати його у своїй професійній діяльності. Проект реалізується в межах співпраці Google Україна з Міністерством економіки України. Навчання відбуватиметься через п'ять організацій: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки (KSE) та ГО «Дівчата». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми вдячні Google за співпрацю та можливість для українців отримати навички роботи з ШІ. Особливо важливо, що пріоритет в доступі навчання отримають ветерани і ветеранки. Також серед пріоритетних категорій – жінки, які прагнуть почати користуватися штучним інтелектом, аби розвивати свою карʼєру та підвищувати свою продуктивність. Це важливий вклад у посилення ролі жінок і стимулювання жіночого лідерства», — каже Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Що таке AI Essentials

Курс AI Essentials – можливість для всіх, хто хоче розібратися в основах штучного інтелекту та навчитися ефективно застосовувати його у професійній діяльності. Призначений як для новачків, так і для досвідчених фахівців курс навчить:

Розуміти базові принципи штучного інтелекту.

Створювати ефективні запити для генеративного ШІ.

Використовувати ШІ для автоматизації завдань та ін.

AI Essentials допоможе впевнено використовувати штучний інтелект у своїй роботі та вдосконалити професійні навички. А з вебінарів з експертами у додаткових матеріалах слухачі дізнаються, як шукати роботу із навичками у сфері штучного інтелекту.

Тривалість навчання – до 10 годин; навчальні матеріали доступні для зареєстрованих учасників онлайн, тому проходити курс можна у зручний для кожного час і в зручному темпі. Після успішного завершення курсу слухачі отримають сертифікат від Coursera.

Як зареєструватися

Реєстрація на перший етап навчання розпочалася 18 березня і триватиме 2 тижні. Щоб зареєструватися на навчання:

Оберіть організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсі AI Essentials (Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки, ГО "Дівчата").

Заповніть реєстраційну форму на сайті організації (реєструватися на курс AI Essentials на платформі Coursera на цьому етапі не потрібно).

Чекайте на відповідь від організації.

Пріоритет у доступі до навчання на курсі AI Essentials надаватимуть: