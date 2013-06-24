Цього року Уряд виділив Чернігівській області на ліквідацію наслідків війни 2,6 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Уряду 9 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це вже п’яте виїзне засідання Кабінету Міністрів України, яке ми проводимо в прифронтових областях. Бачимо виклики та проблематику, яку потрібно оперативно вирішувати. Енергетика, розмінування, відновлення, економіка і, звичайно, безпека», — сказав очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, 1,5 млрд грн було виділено на будівництво фортифікацій. Понад 355 млн грн виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт соціальних об’єктів та реконструкцію водопровідної насосної станції.

Також Чернігівській області виділено понад 450 млн грн цільових субвенцій. Зокрема 153 млн грн Уряд направив на облаштування безпечних умов у школах. Це передусім розбудова укриттів.

Ще майже 60 млн грн спрямовані на відновлення закладів освіти, які були пошкоджені через воєнні дії.

«Бачимо, що відновлення в області триває, але маємо прискорити цей процес», — наголосив Денис Шмигаль.