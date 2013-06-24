15 березня на засіданні Уряду прийнято рішення про включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків два нових парка у Рівненській та Львівській областях. 15 березня на засіданні Уряду прийнято рішення про включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків два нових парка у Рівненській та Львівській областях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У пріоритеті Уряду – розвиток місцевого бізнесу, нарощування виробництва товарів з високою доданою вартістю та популяризація українського бренду. Нові майданчики для підприємців забезпечать майже 4 тис. робочих місць у різних сферах діяльності. Також це додаткові можливості для інвестицій у переробні підприємства та у відновлення України – в цілому», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Так, в індустріальному парку «Форментор» (Рівненська обл.) на площі 28,1 га буде створено 1400 нових робочих місць у сферах переробної промисловості, інформації і телекомунікацій, альтернативної енергетики, машинобудування, переробки та утилізації відходів, науково-технічній діяльності та ін. Зокрема, на підприємстві вироблятимуть харчові продукти, напої, основні фармацевтичні продукти і препарати, іншу хімічну продукцію.

Інший індустріальний парк – «ІнПарк Борислав» (Львівська обл.) на площі 20 га – забезпечить 2 300 нових робочих місць у переробній промисловості (виробництво меблів, транспортних засобів), науково-технічній діяльності та інших суміжних галузях.

«У пріоритеті Уряду – розвиток місцевого бізнесу, нарощування виробництва товарів з високою доданою вартістю та популяризація українського бренду. Нові майданчики для підприємців забезпечать майже 4 тис. робочих місць у різних сферах діяльності. Також це додаткові можливості для інвестицій у переробні підприємства та у відновлення України – в цілому», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Так, в індустріальному парку «Форментор» (Рівненська обл.) на площі 28,1 га буде створено 1400 нових робочих місць у сферах переробної промисловості, інформації і телекомунікацій, альтернативної енергетики, машинобудування, переробки та утилізації відходів, науково-технічній діяльності та ін. Зокрема, на підприємстві вироблятимуть харчові продукти, напої, основні фармацевтичні продукти і препарати, іншу хімічну продукцію.

Інший індустріальний парк – «ІнПарк Борислав» (Львівська обл.) на площі 20 га – забезпечить 2 300 нових робочих місць у переробній промисловості (виробництво меблів, транспортних засобів), науково-технічній діяльності та інших суміжних галузях.