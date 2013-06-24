Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

“Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру. Це необхідна та своєчасна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України, нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті та забезпечення соціальної сфери. Вдячний партнерам з ЄС за реалізацію механізму, який змушує росію платити за збитки, які вона завдає Україні”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.