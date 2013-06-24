Заборона на імпорт російської нафти та обмеження в рамках Price Cap Policy (прийняття стелі цін) — важливий етап у посиленні санкційного тиску на державу-терориста. Адже 80% нафти росія експортує з використанням західних морських транспортних послуг. Проте серйозні наслідки можуть бути лише в разі застосування більш ефективних обмежень, переконана перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Санкційна коаліція вкотре продемонструвала єдність та розробила механізм, який містить істотний потенціал посилення тиску на державу-агресора. Це безумовний плюс: адже після тестування на практиці механізм Price Cap Policy можна використати не лише щодо нафти, а й газу, дискусії про що вже тривають», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами міністра економіки, в лютому буде оголошено про фінансову стелю на нафтопродукти. Туреччина вже почала вимагати від суден, що транспортують російську нафту її водами, надання гарантійних листів від страхових компаній. Отже, механізм працює.

«Бурхлива негативна реакція росії підтверджує, що ми рухаємося у правильному напрямі, — продовжує Юлія Свириденко. — Однак в ухвалених рішеннях є й мінус. Це прийнятний та загалом комфортний для росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на її доходи від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками. І відповідно на спроможність та бажання рф фінансувати надалі війну. Тому Україна працюватиме, щоб рівень обмеження цін наші союзники переглянули в бік зменшення в найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтових доходах росії, — 30—35 доларів за барель».

Мінекономіки нагадує, що із 5 грудня заборону на імпорт російської нафти ввели Велика Британія та ЄС (раніше такий імпорт заборонили США, Австралія, Канада). І рішення ЄС про заборону не стосується імпорту сирої нафти, що транспортують трубопроводами з росії до держав, які не мають життєздатних альтернативних поставок у короткостроковій перспективі. А також містить винятки зокрема для Болгарії та Хорватії.

Одночасно із введенням ЄС і Великою Британією заборони на імпорт нафти 5 грудня 2022 року коаліція країн (G7, Австралія, ЄС) запровадила політику обмеження цін (Price Cap Policy) на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів. Згідно з рішенням Євросоюзу, із 5 лютого заборонено також імпорт нафтопродуктів з рф.

Рішення щодо Price Cap Policy дає змогу надавати певні послуги, пов’язані з морським транспортуванням російської нафти, лише якщо цю нафту купують за певною ціною або нижчою (цінова межа або стеля цін). Зокрема це стосується: торгівлі та посередництва в торгівлі; фінансування; доставки; страхування, зокрема перестрахування, захисту і відшкодування; послуг з надання прапора (реєстрації) суден; митного посередництва тощо.

Узгоджена ціна на сьогодні — 60 доларів за барель, однак коаліція її може переглянути.

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«Урядового кур’єра»