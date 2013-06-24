Із січня по березень 2023 року до регіонів України, які найбільше постраждали від війни, було доставлено 324 генератори потужністю від 9 кВт до 264 кВт загальною вартістю 3,7 мільйона доларів США, повідомляє МОЗ.

Генератори було надано в межах проєкту «Зміцнення стабільності теплопостачання населення України», що виконує Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні (UNOPS) за підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF). Проєкт реалізують у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і обласними військовими адміністраціями.

«Ця зима без перебільшення була найтяжчою для України за всі роки незалежності. Постійні атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру ставили під загрозу роботу медичної системи, тобто життя і здоров’я багатьох українців. Завдяки активній підтримці міжнародних партнерів та отриманим генераторам нам вдалося забезпечити електроживлення лікарень, отже і безперебійний доступ пацієнтів до необхідної медичної допомоги. Щиро дякую всім за небайдужість та надійне плече підтримки Україні у складний час випробувань», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Кожен з генераторів спрацьовуватиме в разі аварійного відключення електрики та постачатиме напругу в мережу. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення в медичних закладах безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання.

«Те, що країна подолала всі виклики минулої зими, — величезне досягнення, яке можна зарахувати передусім до неймовірної стійкості народу України, — зазначив регіональний директор UNOPS в Україні Тім Ларднер. — Робота триває: 2023 року потрібні мільярди доларів, щоб відновити пошкоджену критичну інфраструктуру і закласти основи зеленого та процвітаючого майбутнього для України. UNOPS і надалі співпрацюватиме з партнерами, зокрема UHF, щоб допомогти спрямувати ресурси туди, де вони найбільше потрібні, й ефективно використовувати їх на благо народу України».