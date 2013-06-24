33,5 тисячі фахівців для потреб бізнесу підготували в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості з початку 2024 року. Реформування системи навчання й перенавчання українців та залучення бізнесу до активної співпраці з навчальними центрами дозволить значно збільшити підготовку фахівців за професіями, актуальними для ринку праці. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна під час бізнес-форуму в Івано-Франківську. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цього року 33,5 тисячі українців опанували нову професію або підвищили кваліфікацію у центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Це ті фахівці, яких сьогодні потребує бізнес. ЦПТО спроможні готувати значно більше спеціалістів за професіями, які затребувані на ринку праці сьогодні. Саме тому ми розпочали реформу системи підготовки фахівців у ЦПТО і запрошуємо роботодавців активніше долучатися до співпраці з центрами, входити до складу наглядових рад ЦПТО та безпосередньо впливати на навчання потрібних їм спеціалістів, замовляти підготовку кадрів для себе, корегувати навчальні програми підготовки фахівців відповідно до потреб свого бізнесу», — зазначила Тетяна Бережна.

Керівниця Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла про можливості, якими може скористатися бізнес вже сьогодні.

«Безумовно в Україні існує структурне безробіття та дисбаланс на ринку праці, тому що велика кількість наших громадян перебувають за кордоном, багато воїнів мобілізовані. Тому ми маємо допомогти отримати нашим громадянам нові навички, щоб надалі працевлаштовувати їх на роботу, яка є затребуваною та має стабільну заробітну плату. Мета наших заходів – змінити парадигму у нашій країні стосовно значущості професійно-технічної освіти. Тому що за цим майбутнє», - підкреслила Юлія Жовтяк.

Участь у форумі взяли понад 200 представників бізнесу та великих роботодавців регіону. Учасники обговорили ситуацію на ринку праці Івано-Франківської області та співпрацю бізнесу з центрами профтехосвіти ДСЗ щодо навчання, перенавчання та перекваліфікації робітників. Також відвідали навчально-виробничі майстерні Івано-Франківського центру профтехосвіти, ознайомились з навчальними програмами центру.

На сьогодні в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ навчають за 9 ліцензованими професіями. З початку 2024 року навчання в центрі пройшли 4 000 фахівців.

Роботодавці можуть замовити підготовку фахівців у ЦПТО ДСЗ на наявні вакансії, або на вакансії, які з’являться у них найближчим часом. Також вони можуть відправити на навчання новій професії або підвищення кваліфікації вже працюючих у них співробітників, але за власні кошти.

Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. У центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, бізнес-форум відбувся в рамках міжрегіонального проекту «Реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу», що реалізується Міністерством економіки України в партнерстві з ГО «Розвиток бізнес-сектору України» за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».