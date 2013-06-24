20 вересня під час візиту в Київ Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пропозицію надати Україні макрофінансову допомогу (Macro-Financial Assistance — MFA) обсягом до 35 млрд євро на 2024—2025 роки. Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф у ЄС. Тобто очікується, що всі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуть на погашення.

Було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Рішення Єврокомісії — частина ініціативи (не альтернатива) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Механізм дасть змогу залучати доходи від заморожених суверенних активів рф для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов’язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України.

Європейська рада вирішила, що російські активи мають залишатися знерухомленими доти, доки росія не припинить війну проти України і не компенсує збитки, завдані війною. Це означає, що активи будуть знерухомленими, доки не буде отримано компенсацію від росії для погашення кредитів.

Україна сама визначатиме, на що спрямовувати кошти. Макрофінансова допомога не буде прив’язана до конкретних видатків, вона дасть змогу забезпечити найбільш нагальні потреби.

Пропозиція набуде чинності після розгляду та її підтримки в Європарламенті та Раді ЄС. Кошти можуть бути доступними найближчими місяцями.

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував пропозицію Європейської комісії: «Безпрецедентне та справедливе рішення на користь повернення миру на європейський континент. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. 35 мільярдів євро — необхідна інвестиція в підтримку фінансової стабільності України та нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті. І важливо: пропозиція передбачає, що ця інвестиція буде забезпечена за рахунок доходів від знерухомлених активів країни-агресора, країни, яка є причиною значних економічних та фінансових збитків України. Питання конфіскації всіх заморожених активів рф має залишатися на порядку денному. Використання прибутків — один з перших кроків на цьому шляху», — цитує свого очільника Мінфін.