У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького презентували «Український щорічник», присвячений 205-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Ініціатор створення видання — Микола Томенко, громадський і політичний діяч, краєзнавець. Його «Щорічник-2019» — це унікальний щоденник, що містить 365 афоризмів та авторських малюнків Кобзаря. Видання дає змогу простежити видатні події з життя Тараса Шевченка і його рідних.
Микола Томенко повідомив, що планує видати подібні щоденники про Лесю Українку, Івана Франка, Григорія Сковороду. Він розповів присутнім про книжку «Україна: історія Конституції». За його словами, цей навчальний посібник варто прочитати кожному, адже українці повинні правильно розуміти закони власної держави та їх дотримуватися.
Ішлося на зустрічі й про відомий загальнонаціональний проект «7 чудес України». Проект уміщує кілька циклів. Це фільми й телепрограми, які розповідають про найкрасивіші й найцікавіші куточки України. Особливе місце в ньому займає Черкащина і її перлини — Канів, Умань, Корсунь, Чигирин. Учасники заходу разом із гостем переглянули фільм про Канів.