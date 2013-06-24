За дев’ять місяців 2024 року у 26 українських центрах трансплантації здійснили 373 пересадки органів, із них 238 (або 64 %) – від посмертного донора. Пересаджено 250 нирок, 73 печінки й 50 сердець. Такі дані наводить Український центр трансплант-координації.Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Найбільше трансплантацій – 106 – виконали у Першому медичному обʼєднанні Львова, ще 62 – у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та 37 – в Інституті серця МОЗ України.

Зараз у національному листі очікування перебувають 3 438 пацієнтів. 2 021 із них потребує пересадки нирки, 564 – печінки, 550 – серця, 51 – легень, 27 – комплексу «нирки-підшлункова», 8 – печінка-спліт (частини печінки), ще 37 пацієнтам потрібна пересадка комплексу «серце-легені».

На 15 % більше трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин провели за дев’ять місяців 2024 року, ніж за аналогічний період минулого. Йдеться про 290 трансплантацій, із них 48 – дітям.

У трійці закладів, які проводять найбільше таких трансплантацій, – Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» (54), Черкаський клінічний онкологічний центр (53), Київський міський центр нефрології та діалізу (52). До проведення таких трансплантацій приєднався ще один заклад – Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України. Загалом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні проводять 11 медичних центрів.

У Національному інституті раку виконали першу алогенну трансплантацію гемопоетичних клітин (пересадку кровотворних клітин від донора), і тепер такі, найскладніші, пересадки проводять уже в чотирьох медичних закладах України.