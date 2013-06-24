З початку року 11 648 агрогосподарств отримали 89,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 7 616 господарств профінансовано на 39,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 4,9 млрд грн для 737 господарств;

Вінницька – 3,3 млрд грн – для 773;

Одеська – 3,3 млрд грн для 706;

Кіровоградська – 3 млрд грн для 969;

Харківська – 2,9 млрд грн для 447;

Волинська – 2,3 млрд грн для 405;

Дніпропетровська – 2,3 млрд грн для 490;

Львівська – 2,3 млрд грн для 535.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 20,1 млрд грн виділено для 1 121 підприємств;

Дніпропетровська – 6,3 млрд грн для 844;

Кіровоградська – 6,0 млрд грн для 1 389;

Вінницька – 5,7 млрд грн для 1 145;

Черкаська – 5,6 млрд грн для 477;

Одеська – 5,2 млрд грн для 1 010;

Львівська – 5,1 млрд грн для 750;

Тернопільська – 5 млрд грн для 444.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.