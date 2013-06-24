Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерство охорони здоров’я України передали 40 автомобілів до медичних закладів первинної ланки меддопомоги у дев’яти українських областях для покращення надання допомоги дітям від народження до трьох років у межах програми домашніх візитів «Турбота з народження вдома». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нові авто доставлятимуть патронажних медсестер, які відвідують сім’ї з дітьми віком до трьох років, навіть у віддалених громадах України, зокрема наближених до лінії фронту, а також у місцях перебування ВПО у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

“Попри виклики війни здоров’я дітей та їх добробут є одним з ключових пріоритетів для МОЗ. Ми робимо все можливе, аби кожна сім’я мала змогу отримати необхідну медичну допомогу. Наша спільна програма з ЮНІСЕФ, що передбачає впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми від народження до трьох років, працює не перший рік і вже довела свою ефективність. 40 автомобілів, переданих сьогодні ЮНІСЕФ, дозволять патронажним медсестрам у девʼяти областях бути ще більш мобільними, а отже послуга домашніх візитів до родин з дітьми стане ще ближчою”, - зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Під час відвідин удома патронажна сестра може проконсультувати сім’ю та надати підтримку щодо: раннього розвитку дитини та можливих ризиків вад розвитку, грудного вигодовування, імунізації та профілактики інфекційних захворювань тощо.

“Домашні візити роблять якісну первинну медичну допомогу та послуги доступнішими для дітей протягом першої тисячі днів — від зачаття до двох років, — у період, який є вирішальним для формування мозку та нервової системи дитини, що визначає її оптимальне зростання та розвиток, — підкреслила Віра Мендонса, заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні. — Домашні візити дають змогу на ранній стадії виявити проблеми та ризики, пов’язані зі здоров’ям, такі як пропущені планові щеплення, можливі порушення розвитку. Завдяки ранньому виявленню діти, їхні батьки та опікуни можуть терміново отримати послуги та підтримку, які їм потрібні. Це допомагає кожній дитині, особливо найвразливішій, отримати найкращий старт у житті.”

“Сьогоднішня подія відображає солідарність Іспанії з хоробрим народом України, який має витримати важкі обставини, спричинені цією жахливою війною. Ця важлива ініціатива дозволить дітям на ранніх стадіях розвитку, які проживають у віддалених районах, а також їхнім батькам або опікунам отримати доступ до базових медичних послуг завдяки візитам кваліфікованих медсестер. Для нас велика честь бути частиною цього проекту, — сказав Рікардо Лопес-Аранда, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні.”

«Турбота з народження вдома» — це спільна програма МОЗ України та ЮНІСЕФ, яка передбачає впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми від 0 до 3 років на первинній ланці.

Сімʼї отримують підтримку від медичних працівників у питаннях імунізації, грудного вигодовування, харчування, санітарії, гігієни, позитивного батьківства та виявлення ризиків вад розвитку. Таку допомогу вже отримали більше ніж 20 000 батьків і дітей у віці від 0 до 3 років.

Програма «Турбота з народження вдома» діє у 12 пілотних регіонах України: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Чернігівській, Київській та місті Києві.