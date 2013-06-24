Кабінет Міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк «Мужай» у Закарпатській області. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 5 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Створення понад 400 робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у сфері науково-технічної діяльності, стане значним стимулом для економічного зростання регіону. Парк сприятиме залученню інвестицій та розвитку промисловості Закарпаття в межах політики «Зроблено в Україні», яка дозволяє підтримувати український бізнес навіть у складних умовах», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк «Мужай» розташований на території Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області. Площа парку — 30,5955 га, на якій буде створено до 427 нових робочих місць.

Серед основних напрямків діяльності парку — переробна промисловість, зокрема:

виробництво харчових продуктів;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

виробництво паперу та паперових виробів;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування;

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;

виробництво інших транспортних засобів.

Також передбачена науково-технічна діяльність та інші напрями, сумісні з концепцією парку.

Компанія-ініціатор планує створити сучасну інфраструктуру для підтримки резидентів парку. Очікується, що резиденти залучать значні інвестиції для будівництва об’єктів на території парку, що стане додатковим стимулом для розвитку місцевої економіки.

До Реєстру індустріальних парків уже внесено 98 індустріальних парків, і «Мужай» стане важливою складовою в розбудові промислового потенціалу України.

Учасники зареєстрованих індустріальних парків отримують низку податкових та митних стимулів таких, як звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання (за умови відсутності аналогів вироблених в Україні, використання його виключно на території індустріального парку та неможливості передачі в оренду), звільнення від податку на прибуток на 10 років (за умови використання вивільнених коштів на розвиток підприємства) та права ОМС надавати пільги по місцевих податках.

Розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики «Зроблено в Україні». Держава розраховує, що умови, які створюються для виробників в парках, сприятимуть пришвидшеному розвитку виробництва. У 2025 році Уряд продовжить підтримку індустріальних парків, яка сприяє залученню інвестицій і розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури індустріальних паркі. Як доводить практика, у створенні парків зацікавлена й місцева влада. Адже функціонування на території громади такого парку забезпечує людей роботою та суттєво поповнює місцеві бюджети.