400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження Арки НБК з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці в фейсбуці. передвє есцентр Урядовий портал.

Під час позачергового засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним агентством з управління зоною відчуження (ДАЗВ), було ухвалено рішення про виділення 400 тисяч євро з адміністративного бюджету.

«Це – перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки», - повідомила Світлана Гринчук.

За її словами, під час зустрічі з партнерами обговорили попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК: «Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля».

Дякуємо Європейському банку реконструкції та розвитку, усім країнам-вкладникам, МАГАТЕ та іншим представникам міжнародної спільноти за їх реакцію та увагу до ситуації.