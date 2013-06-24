З початку року 6 724 агрогосподарств отримали 43,2 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 3 980 господарств профінансовано на 18,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 12,8 млрд грн виділено для 623 підприємств;

Кіровоградська – 2,78 млрд грн для 825;

Дніпропетровська – 2,6 млрд грн для 490;

Тернопільська – 2,6 млрд грн для 265;

Львівська – 2,5 млрд грн – для 399;

Вінницька – 2,49 млрд грн – для 641;

Полтавська – 2,28 млрд грн для 383;

Одеська – 2,2 млрд грн для 553.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:

Київська – 2,34 млрд грн для 367 господарств;

Кіровоградська – 1,8 млрд грн для 533;

Вінницька – 1,7 млрд грн – для 403;

Харківська – 1,64 млрд грн виділено для 251;

Одеська – 1,3 млрд грн для 354;

Волинська – 1 млрд грн для 215;

Дніпропетровська – 1 млрд грн для 243.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.