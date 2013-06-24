Уряд виплатив українцям 443 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у березні. Це рекордна сума за один місяць від старту програми у вересні 2024 року. Виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат Національного кешбеку в застосунку Дія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн

за жовтень – 119,2 млн грн

за листопад – 232 млн грн

за грудень і січень – 714 млн грн

за лютий – 384 млн грн

за березень – 443 млн грн

На що можна витратити кешбек?

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Як працює програма?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

Як споживачу приєднатися до програми?

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Важливо! Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які ви зазначили під час реєстрації в програмі.

Довідково

Проект реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером у реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.