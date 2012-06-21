Саме стільки торік поклали у скарбничку успіхів спортсмени з обмеженими можливостями. Усі вони вихованці Рівненського регіонального центру «Інваспорт», який став не лише місцем для тренувань, а й, як часто висловлюються самі спортсмени, їхньою другою домівкою. Багато років тут живуть однією великою родиною, підтримуючи тих, хто черпає неймовірну силу духу із, здавалося б, власної слабкості. Тож на вечорі «Наша спортивна гордість» відзначили понад півсотні найкращих спортсменів та тренерів у дев’яти номінаціях. «Це ті люди, хто назавжди вписав свої імена в літопис Рівненщини та України. Ми пишаємося вами», — сказав заступник голови ОДА Сергій Гемберг.
Серед номінацій — «Cпортсмени з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту», «Спортсмени з видів спорту, що не входять до програми паралімпійських та дефлімпійських ігор», «Краща молодь», «Кращі тренери з видів спорту осіб з інвалідністю», «Паралімпійські надії» та інші. За підсумками виступів, зокрема з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, одноразові грошові винагороди від області отримали 25 спортсменів з інвалідністю та 10 тренерів переможців і призерів чемпіонатів світу та Європи, кубків світу із дзюдо, параканое, легкої атлетики, пауерліфтингу, спортивних танців на візках, шашок. 15 спортсменів з інвалідністю та дев’ять тренерів отримували щомісячні стипендії коштом обласного бюджету.
Працюють на Рівненщині й над поліпшенням матеріальної бази для тренувань. Торік відремонтували сцену в спортивній залі «Інваспорту» й автобус, який возить вихованців на тренування. А міська влада Рівного відвела земельні ділянки під будівництво переможцям літніх Паралімпійських ігор, переможцям і призерам чемпіонатів і кубків світу та Європи з дзюдо серед спортсменів з порушеннями зору Ірині Гусєвій та Олександрові Косінову.