Цьогоріч Уряд виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити той, що був знищений внаслідок війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Усього планують придбати близько 460 автобусів для українських шкіл. Закупівлі відбуватимуться через е-каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструє державна установа «Професійні закупівлі». Це гарантує прозорий, ефективний і швидкий процес, адже в середньому процедура триватиме до 10 днів.

«Програма «Шкільний автобус» є важливою частиною урядової політики «Зроблено в Україні». Вона не тільки дозволяє дітям з віддалених сіл діставатись до шкіл, а й стимулює українські підприємства розширювати виробництво, створювати нові робочі місця та дозволяє випускати продукцію з високою доданою вартістю. Цього року планується закупити 460 автобусів українського виробництва», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Кошти субвенції спрямують в ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи, але поки не мають такої можливості. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

Які заклади освіти отримають автобуси першочергово?

Військові ліцеї (зокрема військово-морські та військово-спортивні), учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення.

Школи, транспорт яких знищено внаслідок війни або передано на потреби армії.

Школи, у яких навчаються учні з громад, де заклади пошкоджені або зруйновані.

Опорні школи, які будуть створені у 2025 році.

Школи, оптимізовані чи реорганізовані у 2025 році.

Інші школи (від 100 учнів, пріоритет – тим, де навчається більше дітей).

Програма «Шкільний автобус» триває вже третій рік. Протягом 2023-2024 громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів, аби забезпечити комфортний та безпечний транспорт для школярів.

«Доступний та безпечний транспорт – це основа для якісної освіти. Ми вже втретє долучаємось до закупівель шкільних автобусів. За попередні два роки за допомогою е-каталогу громади придбали близько 1000 автобусів на суму понад 3 млрд грн. Ці цифри підтверджують: Prozorro Market є надійним інструментом, що дозволяє громадам швидко та зручно оновлювати автопарк і водночас ефективно використовувати бюджетні кошти», – підкреслив директор ДУ «Професійних закупівель» Євген Якубовський.

Усі шкільні автобуси, виготовлені в Україні та відповідають вимогам локалізації. Тож субвенція не лише допомагає покращити шкільну інфраструктуру, а й підтримує національного виробника й поверне кошти у бюджет через податки.

Довідково

Програма «Шкільний автобус» реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market і є частиною національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.