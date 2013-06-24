У рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» ще 4 агропідприємства отримали 19,3 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року вже виплатили 464,8 млн грн грантової допомоги 109 агровиробникам.

З них на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства 312,8 млн грн допомогу отримали 75 підприємств, а на розвиток тепличного господарства було виплачено 152 млн грн, які отримали 34 підприємства.

Загалом з початку дії програми вже виплачено майже 1,17 млрд грн грантової допомоги 251 сільгоспвиробникам.

З них на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства виплачено 849,9 млн грн 191 господарствам. З них повністю кошти отримали 173 агрогосподарств.

На розвиток тепличного господарства було виплачено 319,8 млн грн, які в повному обсязі отримали 65 тепличних господарств.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У серпні 2024 року Уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».