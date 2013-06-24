Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради безбар’єрності, що відбулося 29 березня за участі першої леді України Олени Зеленської.

«Інклюзивність, відкритість та високі стандарти якості життя — все це має бути не лише у столиці та великих містах, а й у найбільш віддалених населених пунктах», — наголосив Денис Шмигаль.