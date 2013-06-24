Англійська мова є необхідною для роботи, навчання у закордонних університетах, у подорожах, а також при спілкуванні з іноземцями. Саме тому важливо тримати свої знання на контролі, щоб орієнтуватися у власних можливостях.

Наразі існує багато ресурсів, які допомагають визначити рівень володіння англійською онлайн за лічені хвилини. Тож розглянемо деякі з таких!

Cambridge English Cambridge English

Один із найвідоміших тестів — Cambridge English. Він дозволяє перевірити загальну або бізнес-англійську та має окремі тести для дітей. Тест складається із 25 запитань та займає орієнтовно 20 хвилин. Після цього ви одразу отримуєте результат та можете переглянути свої відповіді, щоб побачити які з них були неправильними.

Duolingo

Ресурс Duolingo пропонує безоплатні онлайн-курси для вивчення багатьох мов, зокрема й англійської. Перед початком навчання можна пройти тест на визначення рівня й далі самостійно займатися на платформі, відповідно до результатів. Однак такий самостійний підхід не гарантує вам точності та ефективних результатів.

British Council

British Council пропонує онлайн-тест, що складається з 25 запитань та займає близько 40 хвилин. Після кожного запитання потрібно вказати свій рівень впевненості у відповіді. Є запитання, у яких потрібно обрати кілька правильних відповідей. Після завершення тесту ви дізнаєтеся свій приблизний рівень володіння англійською мовою за шкалою від A1 до С2. Для того, щоб скористатися ресурсом, потрібно пройти реєстрацію.

EF SET

Тест EF SET має два різновиди та дозволяє перевірити навички читання та аудіювання. Проходження першого варіанту тестування займає 50 хвилин, іншого — 15. Розробники зазначають, що результати відповідають рівням відповідно до шкали Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Перевірку можна пройти без реєстрації.

Cambridge.ua

Розроблений фаховими експертами тест від Першого Кембриджського центру дозволить перевірити знання лексики й граматики, а для більш точних результатів — ще й навички письма та говоріння. Для проведення усної частини тестування з охочими звʼяжеться менеджер, поспілкується та дасть розгорнутий зворотний зв'язок. Завдяки цьому кожен отримає повну картину про свої вміння та допомогу щодо подальших кроків.

Зверніть увагу, що результати онлайн-тестів не можуть використовуватись як офіційне підтвердження рівня володіння англійською, оскільки мають узагальнений характер, особливо без належного розʼяснення зі сторони спеціалістів. Для того, щоб мати чіткий результат щодо своїх знань, варто скласти міжнародний іспит. Проте до такої складної й докладної перевірки студентам потрібно ретельно готуватися й відвідувати курси англійської мови в Києві.

У будь-якому разі, якщо ви маєте намір вивчати англійську “з нуля” чи відновити навчання після довгої паузи, бажаєте вчити мову для професійних цілей чи особистих потреб, плануєте переїзд в іншу країну чи роботу з закордонними партнерами, вам не обійтися без тестування. Тож перевірте свої знання якісно разом із Першим Кембриджським центром та розпочніть свій шлях до ідеальної англійської!