У рамках візиту Міністерки охорони здоровʼя Швеції Акко Анкарберг Йоханссон між фундацією «Spinalis» та Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни було підписано 50-й меморандум про міжнародне медичне партнерство. Співпраця здійснюватиметься за напрямом реабілітації та сприятиме відновленню й розвитку закладів охорони здоровʼя, впровадженню передових міжнародних технологій, європейських стандартів та процедур надання медичної допомоги в закладах охорони здоровʼя України тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначимо, що ініціатива з міжнародного медичного партнерства започаткована торік, на теренах третього Саміту перших леді та джентльменів під патронатом першої леді Олени Зеленської. Тоді 25 українських лікарень отримали «побратимів» у різних країнах світу для обміну досвідом та кращими практиками. За рік кількість підписаних меморандумів про співпрацю у рамках ініціативи міжнародного медичного партнерства зросла удвічі.

“Торік завдяки підтримці першої леді Олени Зеленської під час третього Саміту перших леді та джентльменів в Києві ми дали старт важливій ініціативі — програмі міжнародного медичного партнерства. Тоді українські лікарні почали активно розвивати співпрацю з лікарнями-побратимами з різних країн світу. На сьогодні вже укладено 50 медичних партнерств — це вдвічі більше, ніж було на старті. Це говорить про те, що ініціатива потрібна нашій медичній системі, адже дозволяє лікарям ділитися найкращим досвідом і практиками, а отже покращувати якість медичної допомоги”, - Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нині побратимами українських медзакладів є 38 передових лікарень з 19 країн світу. Зокрема, Великої Британії, Франції, Молдови, Німеччини, Литви, Латвії, Ізраїлю, Швеції, Північної Македонії, Австрії, Данії, Естонії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Польщі, Франції, Румунії, Туреччини та інших.

До партнерства долучилися 32 українські медзаклади з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Чернігівської, Тернопільської, Закарпатської областей та міста Києва.

До прикладу, у межах ініціативи вдалося досягти домовленостей про співпрацю передової берлінської університетської лікарні «Charité» з пʼятьма українськими медичними закладами у сфері психічної реабілітації та провідної німецької мережі лікарень «BG Kliniken», що спеціалізується на питаннях реабілітації, із низкою інших українських лікарень.

Одним із потужних результатів партнерств є розвиток реконструктивної хірургії. Зокрема, це ефективна робота французько-української місії реконструктивних хірургів на базі Superhumans Center. Завдяки цьому постраждалі українці, які зазнали мінно-вибухових травм внаслідок війни, мають можливість безоплатно отримати необхідне лікування та реконструктивне втручання від найкращих фахівців. Наразі завершилась вже четверта французько-українська місія.

Також серед прикладів співпраці — й розвиток напряму пластичної реконструктивної хірургії та щелепно-лицевої хірургії. У рамках співпраці з клінікою «Аджибадем» та Дніпровським центром родинного здоровʼя, турецький лікар Агір Хакан приїжджав у Дніпро, де провів надскладні операції пацієнтам, в тому числі багатьом дітям. За минулий рік сумісно з українськими хірургами було прооперовано більше ніж 60 дітей.

Студенти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького пройшли практику на базі Медичного університету Відня. У рамках партнерства між університетами ведеться фармакологічна співпраця у гематологічній галузі.

Медики Центру дитячої медицини Львова відвідали Дитячу лікарню «Некер Енфан» у Парижі. У рамках навчання спеціалісти пройшли тренування на роботизованому комплексі «Da Vinci». Робот-асистовані операції — це передова технологія в галузі хірургії. Під час проведення таких операцій використовується робот, яким керують руки хірурга.

Так, завдяки зміцненню міжнародного медичного партнерства українські медики мають змогу обмінюватися досвідом із закордонними колегами, а медична сфера — розвиватися на всіх рівнях. Надалі отриманий досвід буде імплементовано у передові практики надання медичної допомоги українським пацієнтам.

Нагадаємо, нещодавно, за ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Центральною темою заходу стала безпека дітей та молоді під час війни, в родині, школі, в кіберпросторі та в екологічному вимірі.