У жовтні 2024 року Міністерство фінансів України залучило рекордну суму від випуску державних облігацій - 106,9 млрд грн в еквіваленті:

83,4 млрд грн;

569 млн доларів США.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Військові облігації склали майже 82,8 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за жовтень 2024 року.

Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

Станом на 1 листопада, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та НБУ (38,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 8,4% та 4,0% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,3%, страхових компаній – 1,1% – а територіальних громад – 0,04%.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у жовтні дорівнювала 15,6%, номінованих у доларі – 4,62%.

Рівень рефінансування за січень-жовтень 2024 року у всіх валютах склав 158%. Для порівняння за перші 10 місяців 2023 року цей показник сягав 145%.

Загалом за січень-жовтень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 497,8 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану – понад 1,3 трлн грн в еквіваленті.