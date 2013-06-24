З 17 до 22 лютого в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЕ) проходила одна з найбільших та найвпливовіших світових виставок харчових продуктів і напоїв — Gulfood, що цьогоріч відзначає 30-річчя. Головна виставка харчових продуктів на Близькому Сході стала рекордною за кількістю учасників, зібравши 5 500+ експонентів зі 129 країн, які представили понад мільйон найменувань продукції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та партнерів, Офіс з розвитку підприємництва та експорту організував два Національні стенди під експортним брендом Trade with Ukraine. «Національний стенд України» (Hall Trade Centre Arena, Stand S-151) об’єднав 10 виробників харчової продукції, зокрема 7 органічних експортерів виробників. Експонентами першого «Національного молочного стенда України» (Hall Al Mustaqbal Plaza, Stand MP-D18) стали виробники сирів, сирних снеків, вершкового масла та спредів, молока, вершків, а також рослинних альтернатив молочній продукції.

Також вперше власною експозицією (Hall Za’abeel Plaza, Stand ZP-C3) на Gulfood була представлена Українська бобово-соєва асоціація (УБСА), експонентами якої стали чотири вітчизняні компанії. Окрім цього, на виставці представлені колективні стенди України (S2-D44 -S2-E61 / S2-308-316), організовані ГС «Український експортний альянс» та ТОВ «Центр підтримки експорту КТПП» у партнерстві з ГС «Український HORECA Кластер».

Загалом український агрохарчовий сектор на п’ятьох національних стендах та індивідуальних експозиціях представляли 52 компанії. Це експортери органічної продукції, зернових культур, круп та бобових, снеків, горіхів, дитячого харчування, заморожених овочів, фруктів, ягід, соків, молочної продукції, олії, борошна, макаронних і хлібопекарських виробів, солодощів, насіння, яєць, соусів та томатної пасти, м’ясних продуктів, напівфабрикатів і харчових добавок.

Національні стенди України відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах Дмитро Сенік. Він наголосив на використанні потенціалу, який створює Угода про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ.

Нагадаємо, Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль нещодавно відвідав ОАЕ з робочим візитом. Міністр підкреслив, що Угода про Всеосяжне партнерство передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів. Українським компаніям, зокрема і аграрним, буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ.

«Українські агрокомпанії отримають передбачувані умови торгівлі і усунення бар’єрів для експорту та інвестування. Це збільшить товарообіг між країнами. Відкрито ринки для збуту української продукції без сплати ввізного мита. Серед них: яловичина, баранина, молочні та перероблені продукти харчування. Це можливість для українських виробників створювати спільні підприємства в Україні з еміратськими компаніями», - наголосив Віталій Коваль.

За підсумками п’яти днів плідної роботи експоненти Національного стенда України провели 530+ B2B-зустрічей. Відвідувачами стали імпортери з Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Лівану, Ірану, Іраку, Грузії, Малайзії, Японії, Південної Кореї, Єгипту, Греції, Румунії, Чехії, Польщі, Франції, Великої Британії, Туреччини, Італії та Хорватії.

Учасники Національного молочного стенда України провели понад 300 B2B-зустрічей з представниками бізнесу з Кіпру, Ізраїлю, Узбекистану, Грузії, Вірменії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Індії, Бразилії, Німеччини, Марокко, Малайзії, Таїланду, Таджикистану, Панами, Лівану, Сінгапуру, В’єтнаму та Філіппін. Для всіх компаній-учасників молочної експозиції участь у Gulfood стала дебютною.

Дві компанії з українських національних експозицій потрапили до списку номінантів Gulfood Innovation Awards 2025.

Довідково

У 2024 році експорт української органічної продукції від компаній, сертифікованих органом сертифікації «Органік Стандарт», зріс на 68%. Ці компанії забезпечують понад 50% загального обсягу українського органічного експорту.

Українська молочна продукція має великий попит та потенціал до виходу на ринки регіону MENA. У 2024 році на цей ринок припадало понад 10% від сумарної вартості молочного експорту України.

*Національний стенд України(Hall Trade Centre Arena, стенд S-151) на Gulfood 2025 реалізований під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства України та організований Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, проєктом International Trade Centre Ukraine (ITC) «Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості», який фінансується урядом Швеції, та швейцарсько-українською програмою «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному й молочному секторах України» (Quality FOOD Trade Program), яку фінансує уряд Швейцарії та впроваджує Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

**Національний молочний стенд України (Hall Al Mustaqbal Plaza, Stand MP-D18) на Gulfood 2025 був реалізований під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства Україний організований Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджує Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).