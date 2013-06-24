Від початку повномасштабної війни в Україні відбувається медична евакуація за кордон постраждалих українців, які потребують лікування у спеціалізованих клініках Європи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Пацієнтів приймають медичні заклади понад 30 країн, зокрема Австрія, Данія, Німеччина, Норвегія, Польща, Литва, Франція та інші. Серед країн, які надали найбільшу кількість місць для лікування громадян України:

Німеччина – 1293 особи,

Польща – 427 осіб,

Норвегія – 378 осіб.

Евакуаційні рейси здійснюються щотижня від початку повномасштабної війни. За цей час у межах співпраці МОЗ та Єврокомісії за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, урядів європейських країн та багатьох партнерів за кордон вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом 5234 пацієнти.

Евакуації підлягають дорослі та діти із важкими пораненнями, опіками та захворюваннями, які потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги. Зазначимо, що серед евакуйованих є понад 700 дітей з травмами та онкологічними захворюваннями.

Аби українці могли лікуватися за кордоном, Міністерство охорони здоров’я подає запит на евакуацію й отримує на нього пропозиції від лікарень країн-членів Євросоюзу та країн-партнерів програми Medevac. Далі координатори МОЗ погоджують етапи й маршрути безпечного медичного транспортування.

Згідно із наказом МОЗ №574, сімейний чи лікуючий лікар ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон. Аби підтвердити відповідність критеріям, потрібно запитати у лікаря заповнену форму № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого».

Важливо зазначити: військовослужбовцям не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Лікарня, де військовий лікується чи проходить реабілітацію самостійно готує висновок про необхідність направлення військового/військової на лікування за кордон.

Для громадян України існує декілька маршрутів для подачі заявки на евакуацію, зокрема:

Через обласний Департамент охорони здоров’я. Знайти контакти департаменту у своєму регіоні . Через заявку на сайті МОЗ. Подати попередню заявку на Програму медичної евакуації важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі «Громадянам». Для військовослужбовців — шляхом подання на евакуацію за кордон через командування Медичних сил України.

Також нагадуємо, що евакуаційні рейси, організовані у співпраці МОЗ із Єврокомісією, транспортування на лікування за кордон — абсолютно безоплатні для пацієнтів. Всі видатки за дороге лікування взяли на себе уряди країн-партнерок, які приймають українських пацієнтів.