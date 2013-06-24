25 лютого Уряд України, Група Світового банку, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй оприлюднили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)». Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2024 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні впродовж наступного десятиліття становить 524 млрд дол. США. Ця цифра приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік і більша за потреби, оцінені в 486 млрд дол. рік тому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У 2025 році за підтримки донорів Уряд України виділив 7,37 млрд дол. на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика, транспорт, водопостачання, розмінування та цивільний захист. Загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить 9,96 млрд дол. Мобілізація приватного сектору залишається критично важливою для успішного відновлення України.

«Уряд України, за підтримки міжнародних партнерів, третій рік поспіль реалізує програму швидкої оцінки, яка дозволяє нам більш системно планувати відновлення економіки. І ми бачимо, що з кожним роком масштаби збитків продовжують зростати. 524 мільярди доларів — це колосальна сума. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за фінансову та консультаційну підтримку. Але зараз розуміємо, що залучення приватного сектору буде критично важливим для відбудови. Для приватного сектору ми розробили ряд стимулів: податкові і митні пільги, програми компенсацій за капітальні інвестиції, гранти, гарантії і технічну допомогу від Єврокомісії в рамках Ukraine Facility. І інфраструктуру страхування від воєнних ризиків від ЄБРР, DFC, MIGA, міжнародних експортно-кредитних агентств», — наголосила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Оцінка RDNA4 демонструє, що пряма шкода в Україні наразі сягнула 176 млрд дол., порівняно зі 152 млрд дол. минулого року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта. Згідно з оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, це 2,5 мільйона домогосподарств. В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70% від оцінки RDNA3. Приблизно 72% руйнувань припадає на області, розташовані найближче до лінії зіткнення - Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку та Херсонську, а також Київщину.

«Оцінка підкреслює надзвичайну шкоду, яку росія завдала Україні. ЄС уже підтримує реконструкцію та відновлення України, мобілізуючи більше приватних інвестицій через Ukraine Investment Framework та допомагаючи країні глибше інтегруватися в Єдиний ринок ЄС. Це стане запорукою відновлення України та створить нові можливості для українського та європейського бізнесів», - сказала Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос.

Найбільші потреби на відбудову та відновлення:

у житловому секторі - майже 84 млрд дол.;

у транспортному секторі - майже 78 млрд дол.;

в енергетиці і видобувній галузі - майже 68 млрд дол.;

у торгівлі і промисловості - понад 64 млрд дол.;

у сільському господарстві - понад 55 млрд дол.

Окремо витрати на розчищення руйнувань і завалів у цих секторах та управління наслідками сягають 13 млрд доларів.

«Україна та її народ продовжують демонструвати неймовірну стійкість в умовах завданої масштабної шкоди, невимовних страждань та особистих втрат. Ця оновлена оцінка відображає прогрес, досягнутий Україною як у фізичному, так і в економічному відновленні, прогрес у реалізації програми амбітних реформ, а також значні потреби у відновленні», - зазначила Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

В оцінці визначено та виключено потреби у понад 13 млрд дол. у восьми секторах, які Україна вже задовольнила за підтримки партнерів та приватного сектору. Так, за даними уряду, у 2024 році на відновлення житлового сектору з державного бюджету та коштом донорів було виділено щонайменше 1,2 млрд дол. Проведено аварійний ремонт понад 2 000 км доріг, автомагістралей та інших доріг державного значення.

Долучився і приватний сектор. Багато компаній почали інвестувати в ремонтні роботи та підвищення стійкості, зокрема за допомогою рішень у сфері розподіленої генерації, як-от газові електростанції, сонячні панелі та біогаз. За попередніми оцінками IFC, приватний бізнес потенційно може забезпечити третину загальних потреб, що є суттєвим доповненням до державних інвестицій.

«Справжня ціна війни вимірюється людськими життями та засобами до існування. Окрім безпосередньої допомоги, ми повинні сприяти створенню широких можливостей для населення України, які допоможуть їм відновити своє життя з гідністю. Це означає інвестування в гідні робочі місця, освіту, охорону здоров'я, а також пріоритетне охоплення вразливих груп населення - жінок і дівчат, дітей, переміщених осіб, ромських громад, ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Шлях уперед вимагає зміцнення партнерств, зменшення ризиків для інвестицій та непохитного прагнення всіх нас не лише допомагати установам, а й підтримувати відновлення соціальної структури громад, що постраждали від війни», - зауважив Координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль.

У RDNA4 також підкреслюється, що пріоритетність інвестицій у відновлення та відбудову матиме вирішальне значення для вступу України в ЄС та її довгострокової стійкості. Ці зусилля спрямовані на відновлення інфраструктури країни, відродження економіки та зміцнення інституцій, відповідно до стандартів ЄС.

Довідково

RDNA4 (Fourth Rapid Damage and Needs Assessment) проведена Світовим банком, Урядом України, Європейським Союзом та ООН базується на попередніх трьох спільних оцінках та враховує додаткові аналітичні дослідження. Звіт включає підхід «відбудувати краще» (BBB) та принципи зеленої, стійкої й інклюзивної реконструкції.

Як і попередні оцінки, RDNA4 аналізує вплив війни на вразливі групи (переміщені особи, ветерани, особи з інвалідністю тощо) та визначає короткострокові пріоритети відновлення на 2025 рік. Вона узгоджується з реформами та інвестиціями в межах Ukraine Facility та інтеграції України до ЄС.