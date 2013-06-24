Уряд створює необхідний ресурс для максимальної безпеки учнів і вчителів під час навчального процесу. Тому в бюджеті-2024 передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів, що більш ніж в 1,7раза до 2023 року. Це надасть змогу більшу кількістьшколярів вивести на офлайн-навчання, що передусім має підвищити якість освіти, зазначає Міністерство фінансів.

57 укриттів буде облаштовано у 12 областях України, зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській.

«Триває підготовка до нового навчального року, уже третього поспіль, що розпочинатиметься в умовах повномасштабної війни. Тому пріоритет — створення безпечного та здорового середовища для учнів під час навчання. Також важливо охопити дедалі більше школярів очним навчанням. Передбачених у бюджеті коштів вистачить на модернізацію закладів освіти, закупівлю необхідних обладнання та матеріалів, а також проведення додаткових заходів для безпеки учнів і вчителів. Підходимо до цього з усією відповідальністю, адже безпека дітей — найголовніше», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.