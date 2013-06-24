Відновлення та розвиток сфери електронних комунікацій — один із пріоритетів Мінцифри. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вперше за часи Незалежності презентовано Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Стратегія зосереджена на двох основних напрямах: доступності сталого зв’язку та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки.

Протягом року ухвалено 4 ключові закони та 16 підзаконних актів, з яких 8 — євроінтеграційні. Зокрема, початок приєднання до «Роумінгу як вдома» та подовження пільгових роумінгових умов для українців в ЄС. Цьогоріч сфера зв'язку в Україні зростала та розвивається попри воєнні виклики.

Ключові результати сфери за рік:

Мобільні оператори покрили зв’язком та інтернетом 809 населених пунктів і побудували 3400 нових базових станцій. На 35% підвищилась швидкість мобільного інтернету порівняно із 2023 роком — до 31,23 Мбіт/с. Для стабільної роботи мереж під час відключень електроенергії було встановлено понад 500 тисяч акумуляторів і генераторів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), провела аукціон радіочастот (2100, 2300, 2600 МГц). На ньому оператори отримали ліцензії на користування частотами та сплатили 2,9 млрд грн. за їх користування — кошти одразу спрямували в державний бюджет.

Також започатковано впровадження 5G: Уряд затвердив план підготовки до пілоту 5G — запуск заплановано у Львові влітку 2025 року.

Київстар, VEON і Starlink підписали угоду про запуск революційної технології супутникового зв’язку Direct to Cell. Завдяки технології в українців буде зв’язок навіть у найвіддаленіших куточках країни. Україна стане однією з перших країн, де ця послуга буде доступною: восени 2025 року Київстар планує запуск функцій обміну SMS та OTT-повідомленнями. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

Важливим напрямом Мінцифри у 2024 році став розвиток технології xPON, яка дозволяє залишатися на зв’язку до 72 годин в умовах відключень електроенергії. Згідно з рейтингом Digital Quality of Life Index Україна перша в світі за показником стабільності фіксованого інтернету. Кількість користувачів зросла до 8,4 млн, 4,2 млн з яких перейшли на сучасну оптоволоконну мережу xPON. За рік побудовано близько 50 000 км оптики, а швидкість фіксованого інтернету зросла з 67,7 Мбіт/с у 2023 році до 83,8 Мбіт/с у листопаді 2024-го. Також разом із ЛУН створено мапу провайдерів, які працюють без електрики, якою за рік скористалися 120 тисяч унікальних користувачів.

Усіх цих результатів вдалося досягти завдяки бізнесу та фахівцям сфери: протягом 2024 року визнано критично важливими 400 підприємств, заброньовано 14 000+ працівників, 42 критичних підприємств створили аварійні бригади.

В умовах викликів повномасштабної війни ми робимо все можливе, щоб забезпечити українців стабільним зв’язком і доступом до інтернету. Усі ці досягнення — завдяки злагодженій роботі представників сфери зв’язку, бізнесу та держави.

Дякуємо кожному, хто відновлює зв’язок у найскладніших умовах!