Від початку 2024 року майже 7 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 27,3 млрд гривень. Кожен п’ятий кредит видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику. Минулого тижня підприємці отримали 555 таких кредитів на суму 2 млрд гривень. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 85,9 тисячі кредитів на суму 294,2 млрд гривень.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 10,7 млрд грн, 5,6 млрд грн кредитів - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 4,7 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 4,9 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

· сільського господарства (48 %);

· оптової та роздрібної торгівлі (25 %);

· переробної промисловості (17 %).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (39,3 тис.), «Ощадбанк» (13,2 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тис.).

Джерело: Міністерство економіки