Кошти надійдуть до загального фонду держбюджету та будуть спрямовані на відшкодування видатків (або оплату наданих медпослуг) за програмою медичних гарантій. Йдеться, зокрема, про реабілітацію, послуги з психологічної підтримки та інших нагальних потреб у сфері охорони здоров’я. Це безоплатні медпослуги для пацієнтів, які гарантує держава та оплачує їх через НСЗУ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За умовами діючої угоди між МОЗ та Світовим банком залучити нові кошти для розширення програм та збільшення кількості послуг можна після аналізу – моніторингу – діючих проектів. 70 млн доларів будуть спрямовані до бюджету в рамках реалізації проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)». Цей проект Міністерство охорони здоров’я України реалізує спільно зі Світовим банком. Його мета – відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах і забезпечення фінансового захисту в надзвичайній ситуації.

Для оцінки ефективності реалізації проекту визначені п’ять показників результативності (Performance Based Conditions або PBC). Це показники, які дають оцінку плануванню, організації та управлінню ресурсами з метою успішного досягнення цілей. Після моніторингу Світовий банк підтвердив виконання PBC-показників, що дозволяє найближчим часом спрямувати у загальний фонд державного бюджету України 70 мільйонів доларів. Раніше у рамках проекту за виконання показників результативності до загального фонду держбюджету залучили 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, МОЗ та Світовий банк реалізують три великі проекти в сфері охороні здоров’я: «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей», «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» і «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)».