18 квітня на Покровському напрямку військові капелани освятили понад 7000 великодніх пасок, які доправлено до захисників у бойові підрозділи, а також і на передові позиції за допомогою БПЛА.

– З цими освяченими пасками ми передаємо воїнам частинку тепла сердець тих, хто молиться за збереження їх життя, за їх стійкість та мужність в бою. За те, щоб вони в Мирі та з Перемогою повернулися до своїх рідних і близьких», – сказав начальник Служби військового капеланства ОСУВ «Хортиця» протоієрей Борис Кутовий.

– Хай ці великодні паски підтримають дух наших побратимів та їх волю до Перемоги, дадуть їм силу Великодньої Благодаті, – додав він.

Варто зазначити, що святкові кондитерські вироби до Служби військового капеланства ОСУВ «Хортиця» передано небайдужими благодійниками.

Джерело: ОСУВ «Хортиця»