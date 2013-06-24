Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 717 громадян із питаннями щодо вступу на військову службу. Загалом з початку роботи центрів 32 736 осіб отримали там консультації. З них станом на січень 2025 року – 7329 стали кандидатами в Сили оборони. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Попри новорічні свята, громадяни активно відвідували центри рекрутингу, щоб більше дізнатися про умови вступу на військову службу. Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях. Це дає можливість кожному, хто бажає долучитися до Сил оборони, обрати спеціальність, яка найбільше відповідає його професійним здібностям та навичкам», – зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

На сьогодні в Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії. Упродовж року найвищу активність демонстрували мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Нагадаємо, у центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.

Детальна інформація про роботу центрів рекрутингу та контакти доступні на сайті Центр рекрутингу Української армії.