13 липня, в день 75-річчя трагедії в село Малин, що у Млинівському районі на Рівненщині, прибуде численна делегація Чеської Республіки. Цього дня 1943 року нацисти живцем спалили 850 селян — українців та чехів, які тут жили. Крім родичів загиблих, у скорботних заходах візьмуть участь представники парламенту Чеської Республіки та генеральний консул ЧР у Львові Павел Пешек.
Острожецька об’єднана громада, до складу якої входить Малин, упорядковує меморіальний комплекс жертвам трагедії. За дорученням голови облдержадміністрації Олексія Муляренка до роботи долучилися обласні служби. «Війна — це смерть, сльози і жах, вона не обирає національностей і поколінь. Бачимо це на прикладі не лише Другої світової, а й гібридної війни, яку розв’язала проти нас Росія. Пам’ятаймо про це і наближаймо в Україну мир», — закликає голова ОДА.