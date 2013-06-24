Держава компенсувала роботодавцям 77 млн грн за облаштування робочих місць для 1200 фахівців з інвалідністю від початку 2024 року. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Працюємо над тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема й отриманою внаслідок війни, мали більше можливостей на ринку праці та могли реалізувати свій потенціал. Щоб допомогти роботодавцям усунути бар’єри для працівників на робочому місці, запропонували компенсувати їм витрати на придбання спеціальних меблів, устаткування, допоміжних пристроїв для людей з інвалідністю. Робоче середовище має бути комфортним та безпечним для кожної людини. З початку цього року понад 1000 підприємців отримали від держави компенсацію за облаштування робочих місць для 1200 людей з інвалідністю, яких вони взяли на роботу. Загалом держава компенсувала їм витрати на 77 млн грн», — повідомила Тетяна Бережна.

Компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській та Волинській областях. Серед фахівців, для яких облаштували робочі місця, є бухгалтери, вчителі, інженери з охорони праці, діловоди, адміністратори, менеджери в торгівлі, водії, слюсарі.

Для своїх працівників роботодавці придбали, зокрема спеціалізовані меблі та фурнітуру для пристосування робочих місць працівникам з вадами спини, спеціалізовані функціональні офісні крісла з регулятором висоти сидіння та положення спинки, комп’ютери (ПК, ноутбуки) з вбудованими пристроями захисту очей для працівників з вадами зору, спеціалізовані настільні лампи для працівників з вадами зору, засоби зв’язку та спеціалізовану фурнітуру (телефони і навушники) для працівників з вадами слуху, спецодяг.

Нагадаємо, в серпні 2023 року Уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. За умовами програми сума компенсації складає до 106,5 тис. грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 71 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Для отримання компенсації роботодавець має подати заяву впродовж 90 днів з моменту працевлаштування фахівця з інвалідністю. Це можна зробити онлайн на порталі Дія або офлайн, звернувшись до регіонального центру зайнятості. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок роботодавця.

Програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні.