Майже 16 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом єРобота. Загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво 8 млрд грн від початку дії проєкту. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

"Грантові програми для започаткування й розвитку малого та середнього бізнесу - один з ключових напрямків нашої політики “Зроблено в Україні”, яка спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українські товари й послуги. Від початку запуску грантових програм єРобота держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти 8 мільярдів гривень. На сьогодні грантові кошти вже отримали майже 16 тисяч підприємців в усіх регіонах країни. Тисячі нових компаній та діючих підприємств отримали державну підтримку для зростання, масштабування бізнесу, нарощування обсягів виробництва, опанування нових напрямків діяльності, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця. Загалом отримувачі грантів створять понад 47 тисяч нових робочих місць”, - зазначила Юлія Свириденко.

З початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» – видано 14 694 мікрогранти на 3,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 657 грантів на 3,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 195 грантів на 860 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 431 грант на 188 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Діяразом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо, проєкт єРоботабув запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.