З початку року 811 господарств, які беруть участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9», профінансовано на 3,7 млрд гривень. В тому числі, 730 господарство (90%), зареєстровано в Державному аграрному реєстрі (ДАР) з обсягом залучених кредитів близько 3,4 млрд гривень (91,8%). Про це повідомляє Урядовий портал.

З 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9» надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

Всі підприємства Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей, які є учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9» - зареєстровані в ДАР.

Зокрема, за програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 449,2 млн грн для 74 господарств, з них 49 господарств зареєстровано в ДАР;

Чернігівська – 323,4 млн грн для 54, з них 51 в ДАР;

Одеська – 296,2 млн грн для 60, з них 58 в ДАР;

Вінницька – 275,9 млн грн для 69, з них 56 в ДАР;

Кіровоградська – 271,3 млн грн для 78, з них 71 в ДАР;

Сумська – 224,1 млн грн для 28, з них 27 в ДАР;

Полтавська – 223,6 млн грн для 43, з них 40 в ДАР;

Львівська – 209,5 млн грн для 64, з них 58 в ДАР.

Загалом з початку року 1 411 агропідприємств за різними програмами залучило більше 8 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.