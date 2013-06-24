Роботи з відновлення тривають з перших місяців повномасштабної війни попри постійні обстріли та бомбардування росією української інфраструктури, зокрема лікарень, амбулаторій, пологових, поліклінік тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, за понад 25 місяців у різних областях України повністю або частково відновлений 871 об’єкт медзакладів. Зокрема, 513 об’єктів відновлені повністю та ще 358 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Один із пріоритетів для держави є відновлення медичної інфраструктури, щоби забезпечити безперешкодний доступ кожного пацієнта до якісної та потрібної медичної допомоги. Саме тому МОЗ разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури, аби наші медики у цей складний час могли працювати та надавати медичну допомогу населенню.

Також зазначимо, що за цей час ворог пошкодив 1554 об’єкти медзакладів та ще 205 об’єктів зруйнував повністю (об’єкти відновленню не підлягають).

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей. У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Крім того, російська армія знищила 257 автівок екстреної медичної допомоги, 150 – пошкодила та ще 125 – захопила.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині було відновлено підрозділи медзакладу, який постраждав на початку повномасштабної війни.