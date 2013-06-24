Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна надасть мінеральні добрива на осінню посівну-2024 для 9 500 українських агровиробників. Допомога розрахована на фермерів з південних, центральних, західних та північно-західних областей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях;

вирощують зернові або олійні культури;

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

Перевага надаватиметься господарствам, якими керують жінки (відповідно до даних з ДАР), а також тим агровиробникам, які раніше не отримували добрива в межах підтримки від Програми USAID АГРО.

Прийом заявок триватиме з 24 червня по 4 липня або до вичерпання обсягів допомоги. Кожен погоджений учасник отримає 1 тонну нітроамофоски.

Реєстрація на отримання допомоги відбудеться через Державний аграрний реєстр (ДАР) у розділі «Доступні програми» - «USAID АГРО 1 тонна Нітроамофоски (NPK), 2024 р.»

Загалом через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть 9,5 тисяч тонн добрив.

Програма видачі добрив є частиною ширшої діяльності Програми USAID АГРО у межах Ініціативи AGRI-Україна. На початку червня 2024 року, Програма USAID АГРО оголосила про програму підтримки мінеральним добривом карбамід для понад 3 300 мікро та малих агровиробників з прифронтових та деокупованих регіонів.

Загалом, упродовж 2023 - початку 2024 років, через Ініціативу USAID AGRI-Україна, Програма USAID АГРО надала добрива понад 14 тисячам українських агровиробників. Ця допомога забезпечила ресурси для польових робіт на площі більше 460 тис. га. та дозволила виростити щонайменше 2 млн т зерна.