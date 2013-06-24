Мережа індустріальних парків активно розвивається, попри збройну агресію росії та військові дії. У першому кварталі 2024 року Уряд зареєстрував 9 нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

"Це надзвичайно важливо, що навіть у таких складних умовах Україна продовжує розвивати свою інфраструктуру і залучати інвестиції. Створення нових індустріальних парків сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць і зміцненню промислового потенціалу країни. Зацікавленість інвесторів, яка виражається у великій кількості опрацьованих заявок на реєстрацію парків, свідчить про довіру до української економіки та її майбутнього", - зауважив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Спеціалізація нових парків дуже різноманітна - від виробництва будівельних матеріалів до харчових продуктів. Так, “БФ Термінал” спеціалізується на деревообробці, виробництві плит МДФ та CLT, ламінату та паркету. “Галіція” виробляє будівельні матеріали з глини, цемент, вапно та гіпсові суміші, а також вироби з цих матеріалів. “Дністер” - папір та паперові вироби, а “ІнПарк Борислав” спеціалізується на деревообробці та виробництві меблів. “Смарт Тех Індастрі” займається глибокою переробкою зерна кукурудзи, виробляючи продукти харчування, борошно та корми для тварин. У харчовій промисловості також працює і “Borschiv”. “Червоноград”, створений у співпраці між міською радою та GIZ, є частиною міжнародної програми трансформації вугільних регіонів.

У дев'яти нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 000 робочих місць, що сприятиме економічному розвитку та підвищенню рівня зайнятості в регіонах їх розташування.

За словами заступника Міністра економіки, зацікавленість інвесторів у створенні індустріальних парків значна і цей рік має всі шанси стати рекордним за кількістю нових. З початку 2024 року було опрацьовано 29 пакетів документів щодо реєстрації індустріальних парків.

Водночас урядова політика щодо виключення із Реєстру неактивних парків, на території яких протягом трьох років з моменту реєстрації не здійснюється діяльність учасниками, є правильною та необхідною для підтримки ефективності й результативності розвитку цього напрямку. Цього року з реєстру було виключено 4 парки.