Президент Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року та вручив їм почесні знаки й дипломи. Серед нагороджених — науковці, які відзначилися в розвитку української медицини, захисті та відновленні енергетики, розробленні українських дронів і ракет та в галузях воєнної розвідки й авіаційної техніки. Загалом 91 лауреат із 12 українських наукових колективів.

«І це щонайменше 91 доказ того, що українська наука жива. Вона працює, вона зростає, вона створює, посилює нас — Україну, українців, нашу обороноздатність, нашу державу», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що це спільні досягнення українських науковців, фахівців оборонно-промислового комплексу держави, силових міністерств і відомств.

«Нині розум — не менш важлива зброя та дуже дієва наша українська зброя, наша зброя для захисту України. Бо сучасна війна — це не лише протистояння на полі бою, не лише боротьба м’язів — це й битва інтелекту», — акцентував він.

Президент відзначив ракету-дрон «Паляниця», яка вже вийшла в серійне виробництво, і «Пекло», що успішно пройшла перші бойові застосування. Тривають випробування нової ракети-дрона «Рута».

«Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник «Гор», нічні бомбери «Вампір» і Heavy Shot, FPV-дрони «Колібрі» і «Камік», FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості — дрони такі, як «Лютий», Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Усе це — українське виробництво. Усе це вже активно використовується. І на фронті, й у ворожому тилу також», — наголосив глава держави.

Національну премію України імені Бориса Патона було засновано у травні 2021 року. Нею Президент відзначає видатні наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, медицини, освіти й охорони навколишнього середовища.

Джерело: Офіс Президента