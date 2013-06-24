Понад 90 конгресменів Палати представників США, які представляють обидві партії, звернулися з відкритим закликом до спікера Майка Джонсона негайно внести на розгляд ухвалений Сенатом законопроєкт із допомогою Ізраїлю, а також Україні.

Текст листа оприлюднив на своїй офіційній сторінці один із підписантів, конгресмен Джош Готтгеймер, передає Укрінформ.

«Цими вихідними іранський режим запустив сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет безпосередньо по нашому ключовому демократичному союзнику на Близькому Сході – Ізраїлю. Час має велике значення, і ми повинні забезпечити доставку необхідної допомоги Ізраїлю та іншим нашим демократичним союзникам, перед якими постали загрози з боку наших противників по всьому світу», - наголошується в документі, підписаному 91 конгресменом.

У цьому контексті в листі міститься заклик до спікера «внести пакет із додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом, на розгляд для негайного голосування», після повернення до роботи в понеділок.

Законодавці підкреслюють, що цей законопроєкт отримав переважну двопартійну підтримку 70 зі 100 голосів у Сенаті, і якщо він буде внесений до нижньої палати в понеділок, то може надійти на підпис президенту ввечері того ж дня.

Як повідомляв Укрінформ, Сенат США ухвалив у лютому законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки Америки загальною сумою близько 95 мільярдів доларів. Пакет включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також виділення коштів на інші потреби, пов'язані з інтересами нацбезпеки США. Водночас, спікер Палати представників Майк Джонсон, якого пов’язують з підтримкою позиції Дональда Трампа, відмовляється просувати документ в Палаті представників.

Джерело: Укрінформ