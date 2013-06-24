За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до державного бюджету. З урахуванням сплаченого ПДВ у 1,2 млрд грн та зобов'язань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на суму 1,73 млрд грн, загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Відновлення приватизації під час повномасштабної війни — важливий крок, який вже приносить результати. Завдяки прозорим аукціонам державні підприємства переходять у руки нових власників, які інвестують в їх розвиток, створюють робочі місця та сплачують податки. Наприклад, продаж 99 майнових комплексів держпідприємств приніс майже 4 мільярди гривень. Це не просто надходження в бюджет, це поштовх для розвитку економіки та створення нових можливостей для українців», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Мала приватизація відіграє важливу роль в економічному відновленні України, — зазначила в.о. Голови ФДМУ Іванна Смачило. — Вона активізує залучення інвестицій в економіку та допомагає бізнесу адаптуватися до умов воєнного часу. Кожен приватизований об'єкт, від невеликих адмінбудівель до промислових комплексів, перетворюється на майданчик для започаткування та розвитку бізнесу. Адже нові власники зацікавлені в тому, щоб активи працювали ефективно та приносили прибуток. Це стимулює їх вкладати кошти в модернізацію, створювати нові робочі місця та розвивати виробництво».

За цей час до аукціонів долучилися 2 857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні. В середньому, кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них склала 4,73 учасника. Стартова ціна об'єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.

«Після відновлення Парламентом приватизації держмайна у серпні 2022 року 770 торгів (а це майже 92% торгів), проведених ФДМУ, відбулися на підвищення ціни, тобто англійські аукціони. Через голландські аукціони на зниження ціни держава продала майна на понад 138 млн грн — це на 7 млн грн більше від стартової ціни. І майже у 105 разів більше за мінімальну ціну, до якої передбачалось зниження. Такі показники свідчать про цікавість бізнесу до державного майна під час воєнного стану: підприємці конкурують на торгах за активи, підвищуючи їхню вартість. І це дозволяє державі ефективно управляти своїм майном та залучати додаткові кошти до бюджету», — зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Найбільше коштів до бюджету (3,79 млрд грн, або 57% від загальних надходжень) приніс продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств. Серед об’єктів, що знайшли нових власників, — промислова та адміністративна нерухомість, складські комплекси, готелі та транспортні засоби тощо.

Найбільше аукціонів з малої приватизації проведено у Львівській (100), Рівненській (75) та Вінницькій (63) областях. Водночас лідерами за надходженнями до бюджету стали Київ (понад 1,69 млрд грн), Львівська область (понад 1,17 млрд грн) та Одеська область (понад 615 млн грн).

Розширення географії приватизації на деокуповані території наприкінці 2023 року стимулювало активність інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. Так, у Харкові після дворічної паузи, в серпні 2024 році було проведено 2 аукціони, які принесли 75,05 млн грн до державного бюджету.

Довідково

У вересні 2022 року, через 7 місяців після повномасштабного вторгнення росії, Уряд України відновив малу приватизацію з метою залучення інвестицій, підтримки економіки та сприяння релокації підприємств. Цьому передувало ухвалення Верховною Радою Закону № 2468-IX, який спростив процедуру приватизації, зокрема шляхом скорочення строків проведення аукціонів, запровадження онлайн-подачі документів та нового порядку оплати, за яким договір підписується лише після повної оплати вартості об'єкта, що прискорює надходження коштів до бюджету. Закон набрав чинності 19 серпня 2022 року, а вже 19 вересня ФДМУ провів перший успішний онлайн-аукціон за оновленими правилами.