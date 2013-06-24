Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зустрілася з міністром соціального захисту та праці Литовської Республіки Інгою Ругінєнє. Ця зустріч відбулась у межах візиту делегації нового уряду Литви, яку очолює новопризначений Прем’єр-міністр Ґінтаутас Палуцкас.

«Війна має величезний вплив на соціальну сферу України. І я хочу висловити вдячність уряду Литви за постійну підтримку, яка для нас неоціненна. Ми вдосконалюємо соціальну сферу, зокрема імплементуємо практичні рекомендації Литви щодо пенсійної реформи, розвитку соціального житла та посилення підтримки осіб з інвалідністю», — сказала Оксана Жолнович.

Очільниця Мінсоцполітики порушила важливі питання, які стосуються реформ у соціальній сфері та потреби в активній співпраці з Литвою. Одним із ключових аспектів стало обговорення литовського механізму встановлення інвалідності, який було запроваджено 2024 року. Оксана Жолнович підкреслила необхідність глибшої співпраці між Україною та Литвою для переймання досвіду щодо цього.

Інга Ругінєнє підкреслила, що Литва готова й надалі надавати всебічну підтримку Україні, особливо в контексті соціальної політики. Вона наголосила на важливості продовження співпраці, адже під час війни як ніколи важливо зберегти сталість у соціальній сфері. Міністр зазначила, що для успішної євроінтеграції України необхідно адаптувати соціальну політику до європейських стандартів, і Литва готова ділитися досвідом і підтримувати Україну в цьому процесі.

Завдяки тісній співпраці з Литвою Україна продовжує отримувати важливу допомогу та здобувати досвід, що сприяє розвитку соціальних програм в нашій країні, особливо в умовах війни. Усі ці заходи підкреслюють стратегічний характер співпраці між країнами, повідомляє Міністерство соціальної політики.