Для експорту української свинини на європейські ринки потрібно адаптувати вітчизняне законодавство до європейського. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з питань розвитку м’ясної галузі під головуванням першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, в якому взяли участь т. в. о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко та представники агробізнесу.

«Для відкриття європейського ринку для експорту свинини необхідна адаптація українського законодавства до європейського. За нашої ініціативи з липня 2022 року відновлені переговори з ЄС щодо перевірки українського законодавства на предмет відповідності нормам і стандартам європейського», - зазначив Тарас Висоцький.

Крім того, учасники наради обговорили питання вакцинації проти африканської чуми свиней. Поки жодна з країн світу не зареєструвала вакцину проти цієї хвороби, наразі тривають випробування в деяких країнах. В травні відбудеться генеральна сесія Асамблеї делегатів Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, яка встановлює правила міжнародної торгівлі і правила вакцинації, де братиме участь і Україна. На сесії будуть представлені результати тестувань вакцин проти АЧС і винесено їх на загальне обговорення.

Довідково. В Україні в 2022 році офіційно зареєстровано 7 випадків АЧС, фактична цифра може бути більшою. З липня 2022 року вакцина проти АЧС, розроблена компанією AVAC Vietnam, проходила випробування у В’єтнамі. Згідно зі звітами, наприкінці грудня 2022 року В’єтнамське акціонерне товариство AVAC вакцинувало від АЧС 1800 свиней на 13 фермах. Результати відбору показали, що 94,4% відповідали вимогам щодо імунітету. У лютому 2023 року оголошено про комерційне використання вакцин проти АЧС.