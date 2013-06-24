20 серпня 2024 року під головуванням очільника Міністерства молоді та спорту України Матвія Бідного відбулася нарада з представниками спортивних федерацій, громадянського суспільства та ветеранських спільнот щодо розвитку адаптивного спорту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Одним з ключових напрямів роботи Міністерства є розвиток адаптивного спорту, створення розгалуженої мережі адаптивних клубів та забезпечення умов для занять тим чи іншим видом спорту ветеранами війни, особами з інвалідністю, особами з обмеженнями повсякденного функціонування в залежності від інтересів та вподобань.

Міністерство розпочало роботу зі спортивними федераціями з видів спорту, визнаних в Україні, з метою створення відповідних умов шляхом імплементації до Правил змагань компоненту адаптивного спорту.

На сьогодні перші спортивні федерації адаптували Правила змагань з грепплінгу, панкратіону, стронгмену, карате WKC та шахів до потреб ветеранів війни та людей з інвалідністю, які затверджені Мінмолодьспортом.

Під час наради представники спортивних федерацій поділилися вже існуючим досвідом проведення заходів із залученням визначеної групи населення та окреслили своє бачення розвитку адаптивного спорту як окремої дисципліни того чи іншого виду спорту. У свою чергу представники ветеранської спільноти озвучили проблеми та перешкоди, які виникають сьогодні, та обговорили шляхи їх вирішення. Окреслено кроки, які забезпечать проведення з 2025 року комплексних спортивних заходів на Всеукраїнському рівні.

Першим заходом, який буде реалізовано у 2024 році у рамках роботи Міністерства молоді та спорту України з розвитку адаптивного спорту, стане Всеукраїнський спортивний захід федерації стронгмену України «Звитяга Нескорених», який відбудеться 15 вересня поточного року.

Безбарʼєрність є одним із пріоритетів Мінмолодьспорту, який виконується у межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні,, яка реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.