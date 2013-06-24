9 липня Кабінет Міністрів України включив державну частку розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок» та державну частку розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» до переліку об’єктів великої приватизації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найближчим часом Фонд державного майна України проведе аукціонні комісії, за результатами яких запропонує стартові ціни та умови продажу цих активів. А після затвердження стартових цін і умов продажу Кабінетом Міністрів України, Фонд державного майна виставить «Аерок» та «Демурінський ГЗК» на приватизаційні аукціони.

«Йдеться про дуже перспективні підприємства. Фонд держмайна зробив все необхідне для їхньої підготовки до приватизації: Фондом передано до статутного капіталу нерухоме та рухоме майно “Демурінський ГЗК”, що було вилучене рішеннями ВАКС окремо від корпоративних прав, по “Аероку” — успішно зняті арешти з корпоративних прав. На черзі продаж цих підприємств у максимально прозорий та конкурентний спосіб через відкриті онлайн-аукціони. Націоналізовані активи мають знайти нових ефективних власників, які розвиватимуть виробництво, створюватимуть нові робочі місця та даватимуть поштовх для розвитку територій та відбудови України. А отримані від їхньої приватизації гроші будуть направлені на відбудову нашої країни вже зараз», — зазначив Голова ФДМУ Віталій Коваль.

ТОВ «Аерок» — один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні, має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. Підприємство передали в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того «Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову. Відповідно до фінансового звіту підприємства за 2023 рік, вартість його активів становить 947 млн грн.

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» — одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області. Було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того належало російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Відповідно до фінансового звіту підприємства за 2023 рік, вартість його активів становить 654 млн грн.

Нагадаємо, велика приватизація — це продаж державних активів балансовою вартістю понад 250 млн. грн. Протягом попередніх місяців Фонд держмайна вже провів аукціонні комісії з продажу готелю «Україна», АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» та державної частки у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукціони з продажу цих активів будуть оголошені після затвердження стартових цін і умов продажу Кабінетом Міністрів. Всі аукціони відбуватимуться в державній електронній системі «Прозорро.Продажі». Гроші від приватизації державних підприємств спрямовуються в державний бюджет України, а від приватизації націоналізованих активів — у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.