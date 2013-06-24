Командир групи “Punch” Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним Ф’юрі розповів про особливості бойової роботи та роль безпілотників на війні. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Передусім, безпілотні технології дуже полегшили спосіб коригування вогню: мінометів, АГС або МК. А по-друге ― виконання вогневих завдань групами FPV або бомберів. Це майже те саме, що й міномет. Ми використовуємо більш-менш ті самі снаряди, але відсоток ураження набагато вищий”, ― пояснив розвідник.

Він додав, що головне завдання операторів бойових дронів ― вогнева підтримка штурмових піхотних груп, а також знищення інженерних споруд російських окупантів та їхніх засобів ураження.

“На останній ротації наша група змогла залетіти аж на 15 кілометрів, і ми вже працювали по ствольній артилерії. Було дуже складно все налаштувати, але ми змогли. Уразили багато гармат противника”, ― розповів Ф’юрі.