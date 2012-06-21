За результатами дослідження «UCAB Metrics 2018: насіння, ЗЗР та добрива», проведеного аналітичною командою Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), частка агровиробників, які планують зменшити площі вирощування сої, є більшою, ніж тих, хто бажає нарощувати посіви цієї культури, відповідно 23% проти 19%.
Найбільше прагнення до скорочення посівних площ під соєю демонструють малі та середні аграрні підприємства, що мають в обробітку до 1000 га. Близько 4% сільськогосподарських підприємств відповіли, що не планують сіяти сою взагалі.
Така загрозлива тенденція є результатом невизначеної політичної ситуації навколо цієї культури, зумовленою відміною відшкодування експортного ПДВ та її наслідком – важко прогнозованою рентабельністю сої. Адже, якщо цю поправку, внесену до Податкового кодексу без обговорення, з голосу, в порушення усіх норм регламенту, не буде скасовано, рентабельність виробництва сої впаде на 20% – величину не відшкодованого ПДВ.
Зауважимо, що тенденція до скорочення посівних площ під соєю матиме, попри все, й негативні наслідки для агротехніки. Буде порушено сівозміни. Соя, як відомо, має здатність поліпшувати ґрунти, насичуючи їх азотом, тому є добрим попередником у сівозміні перед вирощуванням зернових. Якщо ж її прибрати, посіви зернових вимагатимуть більшого підживлення азотними добривами, а це неможливе з огляду на подальше здороження цих добрив. Відповідно, і урожайність зернових в Україні ризикує знизитися.
І ще: у разі, коли аграрії зменшать посіви сої, головної мети, задля якої вводилася дана поправка – збільшення надходження дешевої сировини до переробних підприємств – не буде досягнуто. Тобто, у програші будуть всі.