Запровадження ринку сільськогосподарської землі й проведення земельної реформи обговорили Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Олексій Гончарук із представниками аграрної галузі — тими, хто безпосередньо працює на землі.
Вони мають застереження й побоювання щодо розвитку ситуації після відкриття ринку землі, тому висловилися за поетапне його запровадження. Спершу право купувати землю матимуть виключно українці, а іноземці одержать таку можливість лише на останньому етапі реформи. Наголошено й на необхідності забезпечення доступних кредитів для малих і середніх фермерських господарств і недопущенні монополізації ринку сільськогосподарської землі, повідомляє Офіс Президента. Є зауваження й щодо істотних системних проблем із державними кадастрами природних ресурсів, яких не існує, надто в електронному вигляді.
Олексій Гончарук зазначив, що земельну реформу готують ретельно, а відкриття обігу землі значно пришвидшить економічне зростання. Для цього уряд дуже активно працює над вирішенням дискусійних, проблемних і болючих питань.